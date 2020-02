The Witcher 3, Geral e il Barone Sanguinario sono i protagonisti di questo poster pulp

Gibbs Rainock ha recentemente pubblicato un bellissimo nuovo poster dedicato a The Witcher 3: Wild Hunt. L'ultima stampa di Rainock mostra Geralt di Rivia e il Barone Sanguinario in una sorta di copertina del film pulp: "Storie del Witcher: il Barone Sanguinario!".



Gibbs Rainock ha mostrato il suo poster in un tweet lunedì 10 febbraio 2020. Lo stile utilizzato per creare questo poster è piuttosto simile a quello utilizzato per disegnare i poster di Monster Hunter. Li potete trovare a questo indirizzo. Il nuovo poster di The Witcher è intitolato "Tales of the Witcher: The Bloody Baron!" In basso a destra è possibile vedere il richiamo a "The Race", qui rappresentata come una storia bonus dell'albo, in realtà si tratta di un'altra missione secondaria di The Witcher 3: Wild Hunt.



Quella rappresentata da Rainock è una della missioni più amate dai giocatori di The Witcher 3: Wild Hunt. Il Barone Sanguinario è un importante punto di svolta nella storia. Si tratta di una vicenda molto triste e piuttosto complessa grazie alla quale in molti si sono resi conto che il gioco è scritto in maniera speciale e spesso non ci sono buoni e cattivi, ma tante vittime degli eventi.



Rainock non è nuovo al mondo dei videogiochi. Ha realizzato poster ispirati a Death Stranding, Dark Souls, Bloodborne, Doom, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e tanto altro. Le stampe più piccole da 8x12" costano 15 dollari, mentre le stampe da 24x36" costano 47 dollari. Nel caso a questo indirizzo si può trovare il suo catalogo. Spedisce anche all'estero, con un prezzo maggiorato.



My "Tales of the Witcher" poster is now available! Hope like it🐺

This storyline was a turning point for me. I went from liking the game to loving it! Going for a "pulp magazine" vibe for this👍 #Witcher #TheWitcher3 pic.twitter.com/WrjPCU6Pu8 — Gibbs Rainock (@crowsmack) February 10, 2020