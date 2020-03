Google Play Store, ban per molte app di Criptovaluta senza avvisi o spiegazioni

Nelle scorse ore Mountain View ha rimosso dal Google Play Store moltissime applicazioni incentrate sulla criptovaluta, senza fornire alcuna spiegazione agli sviluppatori né agli utenti che le avevano già scaricate. Cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo.

Senza avvisi o spiegazioni, il Google Play Store ha imposto un ban ad un corposo numero di applicazioni recenti basate sulle criptovalute. Secondo un report di International Business Times, nel mirino sarebbero finite anche CoinDesk e Cointelegraph. Gli sviluppatori della seconda app in questione hanno commentato in questo modo la vicenda: "abbiamo continuato ad operare come sempre fatto, non abbiamo neppure una motivazione sul motivo per cui la nostra app non è più disponibile".

Più amare le considerazioni di Dan Findlay di MetaMask: "Se la gente accetta questo comportamento da uno dei leader che detengono il monopolio del settore, come Google, allora non ci meritiamo niente di meglio".