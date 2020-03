GTA V, un fan di 11 anni è stato beccato mentre era alla guida di un auto: busted!

Un accanito fan di 11 anni di GTA V è stato beccato dalla polizia di Lancaster mentre era stato messo alla guida di una vera automobile da un parente annoiato.



Il curioso episodio è stato raccontato dall'account ufficiale Twitter della polizia locale della cittadina inglese, che non ha perso l'occasione per ironizzare sull'accaduto con un iconico "busted!". Meno male che non è successo negli USA, sennò ci saremmo potuti trovare davanti ad un "Wasted!".



Detto ciò, il curioso fatto si è svolto ad inizio mese. Un parente del giovane di 11 anni, "stufo che il ragazzino passasse tutto il giorno davanti a Grand Theft Auto e alla PlayStation", ha deciso di fargli guidare un'auto reale. Giunti in un parcheggio, l'adulto ha ceduto il posto all'undicenne per un po' di pratica. Peccato che in UK nessuno possa guidare un'auto al di sotto dei 15 anni e nove mesi e comunque, anche in questo caso, solo in presenza di una licenza provvisoria. Cosa che il ragazzino, ovviamente, non aveva.



Il ragazzino è stato beccato dalla polizia mentre era al volante di una Vauxhall Astra, con tutti i problemi del caso. Al parente del giovane è stata inflitta una multa generica per disturbo del traffico, mentre il ragazzino si è beccato un game over anche nella vita reale. Quando ti dice male...

The driver of this car was 11 years old... (yes, eleven!) A family member was fed up with the child playing Grand Theft Auto all day on the Playstation, so brought him out to practice driving on a car park Blackpool... The adult has been reported for traffic offences. #T2TacOps pic.twitter.com/TBqKmmOUfG — Lancs Road Police (@LancsRoadPolice) March 1, 2020