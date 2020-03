Super Mario e Levi's annunciano una collaborazione: le salopette di jeans stanno tornando?

Super Mario e il celebre marchio di jeans Levi's hanno annunciato una nuova collaborazione: non è che le salopette stanno tornando di moda come nei famigerati anni '90?



Lo scopriamo attraverso l'account Twitter di Bowser, il nemic... il presidente di Nintendo of America. Al momento né Nintendo né Levi's hanno ancora definito i dettagli di questa collaborazione, evidentemente pensata per attirare un pubblico di tutte le età, che ama vestirsi in maniera un po' spiritosa. Mario, infatti, è ancora un'icona a 360°, come dimostra il sondaggio che lo vorrebbe come prossimo videogioco ad arrivare al cinema.