Mario Kart Tour, la versione 2.0 è disponibile per il download su iOS e Android

La versione 2.0 di Mario Kart Tour è disponibile per il download su iOS e Android. Grazie a questo aggiornamento Nintendo prepara il suo gioco per il debutto ufficiale del multiplayer online.



Mario Kart Tour è un gioco free-to-play con microtransazioni e con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento che dà diversi bonus, come l'accesso alla classe 200cc, alcuni oggetti speciali e altro ancora. Qui potete trovare la recensione di Mario Kart Tour.



L'update 2.0 proietta il gioco nella seconda fase della sua giovane vita. Aggiunge, infatti, la modalità multigiocatore che consentirà di sfidare fino ad un massimo di 7 amici e avversari da tutto il mondo. La modalità multiplayer sarà disponibile per tutti a partire dal 9 marzo 2020 a partire dalle ore 4.



Non solo, l'aggiornamento 2.0 consente di modificare la telecamera di gioco. Sarà possibile trovarla all'interno della nuova funzione Visuale. In questo modo sarà possibile cambiare liberamente l'angolazione della telecamera mentre il pilota sta sterzando automaticamente. Oltre a queste due novità sostanziali, sono stati introdotti diversi miglioramenti volti a perfezionare l'esperienza di gioco a per risolvere alcuni problemi noti.