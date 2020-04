Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 5/4/2020

Le offerte Amazon di oggi vanno ad aggiungersi a quelle in buona parte ancora attive di ieri, aggiungendo a una selezione già ricca un paio di smartphone, un portatile da lavoro, un alimentatore rinomato e un disco SSD esterno.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.