Animal Crossing: New Horizons, un fan immagina i Funko Pop dei personaggi principali

Funko Pop dedicati ad Animal Crossing: New Horizons? Sognare dopotutto non costa nulla: e allora uno dei tantissimi giocatori della nuova esclusiva per Nintendo Switch ha provato ad immaginare come potrebbero apparire le statuine realizzate su licenza Nintendo.

L'utente Reddit u/Danman9990 ha realizzato una concept art dedicata ai Funko Pop dei protagonisti di Animal Crossing: New Horizons: abbiamo dei modellini per Tom Nook, Fuffi, Ago e KK Slider (a proposito, avete dato un'occhiata all'elenco con tutte le canzoni di KK Slider?). La fedeltà ai Funko Pop classici è notevole, e non deve essere stato facile adattare alla versione Funko Pop (cioè deforme) il classico aspetto coccoloso dei personaggi di Animal Crossing. Alcuni giocatori avrebbero preferito Blatero al poso di Ago, ma questa è un'altra storia.

Questi Funko Pop rappresentano chiaramente un prodotto fanmade, non esistono cioè nel mondo reale. Certo, Funko potrebbe chiedere a Nintendo i diritti per realizzare le statuine, ma in passato ciò è accaduto raramente, principalmente per la realizzazione dei Funko Pop dedicati ai Pokémon. Mai disperare, comunque: il topic di questo utente ha già ottenuto molti apprezzamenti dal resto della community.

Eccovi le immagini dei Funko Pop di Animal Crossing: New Horizons, nella concept art di cui vi abbiamo parlato.