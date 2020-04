GTA 6, un attore di GTA 5 chiede di non credere ai rumor che circolano sul gioco

L'attore Ned Luke, che ha interpretato il personaggio di Michael Townley in GTA 5, ha chiesto ai giocatori di non prestare fede a tutti i rumor che circolano su GTA 6. In effetti ce ne sono talmente tanti che si fa fatica a non perdersi, ma secondo Luke sono tutti inattendibili e non bisogna crederci.

L'attore ne ha parlato durante uno streaming con Shawn Fonteno, l'uomo dietro al personaggio di Franklin Clinton. Luke: "Dicono che GTA 6 sia ambientato a Vice City... come la gente ad avere tutte queste informazioni su che sarà cosa? Gente, non lo avete capito... non credete a nulla di ciò che gira su internet (su GTA 6 ndr)."

Secondo Luke è tutta una questione di clickbait, cosa che possiamo tranquillamente confermare visto che le notizie su GTA 6 vanno sempre molto bene. In fondo stiamo parlando di uno dei giochi più attesi dal grande pubblico, almeno stando ai trend di Google, quindi è naturale che vada così.

Il consiglio di Luke è comunque valido e vi invitiamo a seguirlo. Noi stessi specifichiamo in ogni notizia di non prestare fede a tutte le indiscrezioni che arrivano da fonti incerte su titoli così attesi. Leggete tutto, ma non prestate fede, in attesa che sia Rockstar Games a svelare il nuovo capitolo della più celebre serie videoludica di sempre. In un mondo migliore le cose andrebbero diversamente, ma noi viviamo in questo e internet funziona così.