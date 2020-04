Uncharted il film, l’attore di Nathan Drake più curioso della serie di The Last of Us

Nolan North, l'attore che interpreta Nathan Drake nei videogiochi della serie Uncharted di Naughty Dog, è più curioso di vedere la serie TV tratta da The Last of Us che il film tratto proprio da Uncharted, le cui vicissitudini ormai sono leggenda.

Il film di Uncharted dovrebbe uscire nel 2021 con Tom Holland nei panni di un Nathan Drake in erba e Mark Wahlberg in quelli di Sully. Uno si aspetterebbe che North sia interessato a vedere il film, ma la realtà è un'altra: non nutre grosse speranze per la pellicola. Durante un episodio di Retro Replay ha svelato di essere più eccitato per la serie TV di The Last of Us, prodotta da HBO.

Parlando di The Last of Us, ha detto: "Credo che averne fatto una serie sia molto meglio che se ne avessero fatto un film. Mi sembra fantastico. E la presenza dell'uomo che ha fatto Chernobyl è la scelta giusta per fare questa cosa." Quindi è arrivata la stoccata contro il film di Uncharted: "Devo essere onesto, sono più eccitato per questa serie che per il film di Uncharted, perché adoro Mark Wahlberg, ma non lo vedo bene nel ruolo di Sully. Semplicemente non lo vedo come Sully."

North ha poi approfondito il suo pensiero su The Last of Us, affermando che sarebbe stato complicato comprimere 15-20 ore di gioco in un film da 90 o 120 minuti.