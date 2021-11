The Witcher serie Netflix, la seconda stagione molto più influenzata dai videogiochi della prima

La seconda stagione della serie Netflix The Witcher è stata influenzata maggiormente dai videogiochi rispetto alla prima, soprattutto dal punto di vista estetico. Inoltre parte del cast è aperto a dare il suo volto per i videogiochi, previo giusto compenso.

Queste informazioni sono emerse dall'incontro che abbiamo avuto con il cast della serie a Lucca Comics & Games 2021 che: si è chiuso con una riflessione, una domanda e una risposta che potrebbe interessarvi come ha interessato noi: da grandi amanti dei libri e dei videogiochi, ultimamente abbiamo iniziato a pensare ai personaggi di The Witcher non più con i volti del gioco, ma con quelli della serie tv, e proprio al nostro bardo medievale, il Dandelion interpretato da Joey Batey, abbiamo chiesto se fosse interessato a prestare il suo volto al prossimo videogioco di CD Projekt. La risposta?

Se pagassero il giusto, nessun problema!

La parte più interessa è però quella sull'influenza dei videogiochi di CD Projekt Red, considerando che gli autori della serie avevano preso le distanze dalle opere dei polacchi presentando la prima stagione della serie:

Dopo aver sentito più volte in passato la produzione prendere le distanze dal gioco, per allinearsi con maggior veemenza alla visione originale dell'autore Andrzej Sapkowski, ci ha oltremodo sorpreso apprendere che per questa seconda stagione la collaborazione con CD Projekt si è fatta via via più stretta, in certi momento addirittura quotidiana. Una collaborazione che ha permesso ai due medium di avviare uno scambio di idee e di stili che hanno influenzato profondamente l'aspetto di questa nuova stagione e, a quanto ci è sembrato di origliare, potrebbe aver influito anche sullo sviluppo della riedizione "next gen" del The Witcher videogioco.