Mix & Match: alle 21.30 su Twitch arrivano Bryan Ronzani, Giorgia Vecchini e Bertra

Dopo aver cambiato i piani settimana scorsa, Mix & Match torna al classico appuntamento delle 21:30 su Twitch. Questa volta lo farà in compagnia di Bryan Ronzani, Giorgia Vecchini, Bertra e... Doom Eternal!

Manca ormai pochissimo alla Milan Games Week & Cartoomics e anche a Mix & Match si respira aria di fiera. Oramai sappiamo tutti i dettagli, ma Carmine del Grosso e i suoi ospiti promettono di avere ancora qualche segreto in serbo per stasera. Mentre disintegreranno intere armate di demoni a Doom Eternal, nella trasmissione di oggi saranno spoilerate tutte novità sull'evento milanese.

Ad alternarsi con pad in mano ci saranno Bryan Ronzani, speaker, show presenter di The Box Late Show, Giorgia Vecchini, nerd queen ed esperta degli anni 80/90 e infine Bertra, che si definisce un mangiatore di sassi, ma in realtà è un video creator molto preparato.

A fare da anfitrione ci sarà, come sempre, Carmine del Grosso, autore e stand up comedian. Mix & Match è uno show divertente, irriverente e stimolante. Anche in questa seconda stagione il videogioco diventa così il pretesto per rompere il ghiaccio e mettere a proprio agio gli ospiti, per creare un confronto culturale, come un mezzo per raccontare l'attualità.

Per seguire l'appuntamento vi basterà andare sul canale Twitch ufficiale di Milan Games Week o tornare in questa notizia e usare il player video in cima alla notizia. Ospitiamo, infatti, il programma sulle nostre pagine!

Vi aspettiamo!