Elden Ring, Closed Beta: date e orari, come partecipare e tutto quello che c'è da sapere

Elden Ring: come partecipare alla Closed Beta

Elden Ring, una viverna, siete pronti per affrontarla nella beta?

Per partecipare alla Closed Beta di Elden Ring è necessario averne fatto richiesta nella pagina dedicata del sito ufficiale del gioco nelle scorse settimane. Infatti, attualmente non è più possibile registrarsi e dunque ottenere un invito. Non è chiaro se in futuro ci sarà una seconda fase di beta testing, magari aperta a tutti e disponibile anche per PC. Ovviamente non mancheremo di aggiornarvi sulle pagine di Multiplayer.it in caso di novità al riguardo.

Coloro che hanno completato questo passaggio potrebbero ricevere un invito via email all'indirizzo fornito al momento della registrazione. Bandai Namco ha già iniziato a distribuire i codici, anche in Italia, quindi, se ancora non lo avete fatto, controllate la vostra casella di posta elettronica, (anche nella sezione spam, non si sa mai). Tenete a mente che il Closed Network Test di Elden Ring è a numero chiuso, ovvero potrà partecipare un numero ristretto di utenti. Per questo motivo la registrazione alla beta non assicura automaticamente un invito, purtroppo. Se ancora non avete ricevuto nessun invito non disperate, infatti è possibile che gli inviti non siano spediti tutti in insieme o che vengano inviati in fasce orarie differenti a seconda della piattaforma.

Nella mail inviata da Bandai Namco troverete un codice per scaricare gratuitamente il client della Closed Beta dal PlayStation Store per le versioni PS5 e PS4 o da Xbox Store per le versioni Xbox Series X|S e Xbox One.