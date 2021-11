Forza Horizon 5: Microsoft lancia un'auto da un elicottero per promuovere il gioco

Il team di Xbox dell'Australia e della Nuova Zelanda ha creato un video promozionale per Forza Horizon 5 nel quale lancia un'auto da un elicottero, a un'altezza di 1.300 metri circa. Potete vedere il filmato qui sopra.

Ovviamente, non è stata lanciata per distruggerla. La Polaris scelta per questo video promozionale era all'interno di una struttura con tanto di paracadute, che è atterrata in tutta sicurezza nel mezzo del nulla nella regione Victoria (Australia). Una persona, paracadutatasi dall'elicottero, scende poi a terra, sale sulla Polaris e inizia a guidare a tutta velocità. Il pilota è Ossie Khan.

Come detto, si tratta di un video promozionale e non è la prima volta che il team australiano di Xbox dà vita a trovate uniche. Ad esempio, lo scorso anno Queenstown in Nuova Zelanda era diventata Greenstown per promuovere Xbox Series X|S. Prima ancora avevano creato un controller Xbox a prova di unto, un bagnoschiuma marcato Xbox e anche delle felpe con cappuccio a tema Xbox. Non dimentichiamo poi i cereali a tema Age of Empires, per celebrare il quarto capitolo della saga.

