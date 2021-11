Call of Duty: Warzone Pacific, trailer, immagini e dettagli della mappa Caldera

A pochi giorni dall'inizio della Stagione 1 di Call of Duty: Warzone Pacific, Activision ha condiviso nuovi dettagli, immagini e un trailer della nuova mappa Caldera.

Il debutto di Caldera, fissato per l'8 per chi possiede Vanguard e il giorno successivo per tutti i giocatori, segna fondamentalmente una nuova era per il battle royale di Activision che si appresta a dare il via alla Stagione 1 - Operazione Vulcan. La mappa è ambientata su un'isola dalla forma circolare ed è composta da quindici vaste aree, ovvero Arsenal, Docks, Runway, Ruins, Mines, Peak, Beachead, Village, Lagoon, Airfield, Fields, Sub Pen, Power Plant, Capital e Resort, che potrete ammirare nelle immagini della galleria sottostante.

Con l'arrivo di Caldera e l'inizio della Stagione 1 di Call of Duty: Warzone Pacific saranno aggiunti una serie di contenuti da Vanguard. Tra questi troviamo oltre 40 armi da fuoco principali, di cui due del Battle Pass, e ognuna personalizzabile con le mimetiche sbloccate e con fino 10 accessori dall'armaiolo, nonché oltre a una dozzina di operatori della S.O.T.F. 002-005, a cui si aggiungeranno duranti il corso della season.

La Stagione 1 vedrà come protagonista la playlist Vanguard Royale, dove saranno presenti le armi di Vanguard, nuovi veicoli e duelli aerei, nonché modifiche alla riduzione del cerchio, eventi nel corso delle partite e altro ancora. La playlist Rebirth Island che permetterà di giocare sull'omonima mappa. Non mancano poi, una serie di novità alle dinamiche di gioco. Ad esempio, ora chi vince nel Gulag tornerà in campo con l'equipaggiamento con cui ha vinto la sfida ed è stato modificato il bilanciamento di varie armi ed equipaggiamenti vari. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di Activision.