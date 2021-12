Babylon's Fall supporta l'italiano? La pagina Steam risponde

PlatinumGames, amato team di sviluppo dedito a giochi d'azione, ha condiviso su Steam nuove informazioni di Babylon's Fall. Tramite la pagina prodotto del gioco abbiamo modo di scoprire ad esempio che non supporterà l'italiano in alcuna forma.

La pagina prodotto Steam di Babylon's Fall ci permette di vedere che il gioco non includerà l'italiano né come doppiaggio, né come testi. La nostra lingua è completamente ignorata.

Babylon's Fall avrà il doppiaggio nelle seguenti lingue:

Inglese

Giapponese

Infine, ecco le lingue supportate dai testi e dall'interfaccia di Babylon's Fall:

Inglese

Francese

Tedesco

Giapponese

Per la maggior parte dei giocatori italiani, quindi, l'unico modo per giocare Babylon's Fall è scegliere la lingua inglese. Siamo certi che per molti non sarà una notizia positiva.

Un'ambientazione di Babylon's Fall

Nel nostro provato di Babylon's Fall vi abbiamo spiegato che: "La prova di Babylon's Fall ci ha lasciato con l'amaro in bocca. Il gioco di PlatinumGames sembra ancora in uno stato embrionale e, cosa più inaspettata di tutte, ha un combat system semplicistico, che non riesce in alcun modo a ringalluzzire un gameplay lento e scarsamente spettacolare ben lontano dalle produzioni a cui la casa giapponese ci ha abituato. Non abbiamo idea di quali problemi produttivi abbiano portato a questo risultato, ma una cosa è certa: questo gioco deve trasformarsi completamente prima del lancio, o rischia davvero una vita breve. Da parte nostra possiamo solo sperare in una rivoluzione futura."