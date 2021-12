Starfield, Todd Howard parla di grandi progressi in un video messaggio di auguri

Todd Howard è comparso in un video di auguri da parte di Bethesda e ha parlato dei progressi nello sviluppo di Starfield, che il team non vede l'ora di mostrarci.

Purtroppo Starfield non avrà il doppiaggio in italiano, probabilmente per via dell'enorme quantità di dialoghi presenti, ma ciò nondimeno l'esperienza sci-fi spaziale promette davvero grandi cose su PC e Xbox Series X|S.

"Ciao da tutti noi di Bethesda Game Studios. Vogliamo ringraziarvi per essere parte di Constellation", ha esordito Howard. "Il team ha fatto dei grandi progressi su Starfield quest'anno e non vediamo l'ora di mostrarveli nel 2022."

"Vogliamo semplicemente augurare a voi e alle vostre famiglie delle vacanze incredibili e felici. Grazie per tutto quello che fate per noi", ha concluso il celebre game designer, mentre la visuale si spostava sull'enorme albero di Natale dello studio.