Pokémon: parchi a tema in arrivo in Europa? Nintendo registra due marchi PokéPark

The Pokémon Company da poco ha annunciato PokePark Kanto, un nuovo parco a tema Pokémon situato a Tokyo, in Giappone. Inoltre, The Pokémon Company ha ora depositato i marchi europei per "PokePark Kalos" e "PokePark Paldea", il che potrebbe indicare che The Pokémon Company ha intenzione di espandere i suoi piani di parchi a tema in Europa. Paldea e Kalos sono fortemente ispirati rispettivamente alla Spagna e alla Francia.

Le informazioni sono state condivise su X da Serebii, portale dedicato al mondo Pokémon. Potete vedere il post qui sotto.

Il post di Serebii su X

Ricordate che i depositi di marchi non indicano necessariamente piani futuri, ed è possibile che The Pokémon Company stia solo rivendicando i marchi per evitare che un'altra azienda possa fare una richiesta.