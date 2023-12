Baldur's Gate 3: un video confronto tra Xbox Series X|S e PS5 da Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato una video analisi delle versioni Xbox Series X e S di Baldur's Gate 3 arrivata la scorsa settimana, confrontandola con la versione PS5, ora in uno stato migliore rispetto al lancio grazie a numerose patch correttive. Il verdetto per il porting su Xbox Series X è sicuramente positivo con il risultato che non si allontana molto da quello per PlayStation, a sua volta giudicato positivamente.

Come detto in apertura, la versione PS5 ha ricevuto numerose patch dopo il lancio e l'analisi di Digital Foundry, che hanno migliorato sostanzialmente la stabilità del framerate, sopratutto nell'atto 3 di Baldur's Gate 3 dove erano stati segnalati i problemi peggiori.

Il porting per Xbox Series X è molto simile a quello per PS5. Nella modalità Quality dunque troviamo la risoluzione 1440p e 30 fps, granitici anche nelle situazioni più concitate. In quella Performance si sale a 60 fps con risoluzione 1080p, con il framerate stabile nella maggior parte dei casi, ma non mancano i casi in cui si possono notare rallentamenti e stuttering, specialmente nell'Atto 3. Infine, nella modalità cooperativa la risoluzione è di 1440p con framerate bloccato a 30 fps.

Le differenze tra PS5 e Xbox Series X riguardano alcuni piccoli dettagli praticamente ininfluenti, come il terreno leggermente più alto su Xbox, e un tearing più marcato su PS5. Lato qualità dell'immagine, su Xbox Series X sono stati notati degli elementi dell'HUD che hanno una risoluzione inferiore rispetto al normale, e performance leggermente peggiori. Tuttavia è bene notare che al contrario della versione PS5, quella Xbox Series X è fresca di pubblicazione e dunque le prossime patch potrebbero allineare i due porting per console.