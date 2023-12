Super Mario 64: avvistato il primo video gameplay con Luigi dopo 26 anni dal lancio

A 26 anni dal lancio di Super Mario 64 è stato scoperto il primo, e forse anche ultimo, frammento di gameplay con protagonista Luigi, che nei piani originari doveva essere incluso nel gioco come parte di una modalità multiplayer in locale.

Tale sequenza è stata scovata grazie a un vecchio filmato registrato su VHS del Japanese Space World del 1995, dove era stato presentato per la prima volta in assoluto il Nintendo 64. Il video in questione è stato pubblicato su un canale YouTube quasi sconosciuto ed era passato in sordina, eppure incredibilmente qualcuno con grandissima attenzione per i dettagli ha notato che in una delle sequenze viene inquadrato di sfuggita uno schermo che mostra poco più di un secondo di gameplay di Luigi, che possiamo vedere nella clip qui sotto.

