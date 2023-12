Cos’è MOUSE, il Cuphead degli FPS

"Fare per gli FPS quello che Cuphead ha fatto per i run and gun" così possiamo riassumere l'intento di MOUSE , uno sparatutto in prima persona in uscita nel 2025. Ambientato negli anni '30 e con una storia noir piena di gangster e corruzione, questo gioco ha il suo principale punto di forza nel suo stile di animazione rubber hose (tubo di gomma), quello dei primi cartoni animati di Mickey Mouse (a cui somigliano molto il protagonista e i cattivi), Betty Boop e reso di nuovo popolare nei videogiochi proprio da Cuphead.

È tutto nello stile grafico

MOUSE è la dimostrazione che anche se dal punto di vista del gameplay non ci sono innovazioni radicali, basta uno stile grafico assolutamente unico per catturare l'attenzione del pubblico

Il punto di forza di MOUSE è, senza dubbio, la sua grafica in stile rubber hose che si propone di trasformare l'esperienza di un FPS tradizionale in un'avventura "a cuor leggero" come scrivono gli sviluppatori sulla loro pagina Steam. Questo si riflette non solo nelle immagini statiche, come i modelli delle armi, ma soprattutto in quelle dinamiche: dall'andatura dei nemici agli effetti di uccisione, bruciatura e schiacciamento (si può sparare a un cavo che sorregge un pianoforte per farlo precipitare sui cattivi) il gioco appare decisamente movimentato e pieno di quel casino un po' ridicolo che associamo ai cartoni dell'epoca.

Il nome di questo stile di animazione viene dal fatto che i personaggi non hanno le giunture su braccia e gambe che, per enfatizzare la natura cartoonesca della storia raccontata, si piegano come fossero dei tubi di gomma. Un altro tratto distintivo di questo stile sono le linee di definizione dei contorni spesse e le sfumature di grigio (l'intero gioco è in bianco e nero) che si presentano come macchie di colore uniformi e in forte contrasto tra loro per accentuare l'ombreggiatura.

MOUSE non sarebbe un vero videogioco anni '30 senza una storia di gangster, un detective privato temprato dalla vita e tanti riferimenti alle icone animate del passato come Braccio di Ferro

A completare l'immersione nell'atmosfera degli anni successivi alla Grande Depressione ci pensano una musica jazz-bop ritmata e incalzante e una storia che più noir non si può. I giocatori, infatti, vestiranno i panni di un detective privato che deve farsi largo nei bassifondi di una città piena di crimine organizzato, gang e imprenditori assetati di potere. Dal trailer vediamo diverse ambientazioni tipiche dei film e dei cartoni animati dell'epoca come un cantiere navale, una grande fabbrica, una nave da crociera lussuosa e l'ufficio di un industriale con un grande tetto di vetro e una sua gigantografia sul muro.