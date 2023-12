Baldur's Gate 3 sarà supportato anche nel 2024, ma Larian Studios lavorerà anche a nuovi progetti

"La community è stata paziente con noi, questo è un gioco molto vasto con un tante permutazioni. Nella Patch 4 abbiamo avuto un'idea che nessuno si aspettava, ovvero il sistema di criminalità. Quindi, a seconda di quanto si rubava, si poteva avere problemi alla fine del gioco. [...] Non ho intenzione di dire che tutti questi problemi siano scomparsi, lo sappiamo, ma continueremo a lavorare per risolverli . L'aspetto negativo di questi giochi grandi e complicati è che si tratta di qualcosa con cui fare i conti".

"Ovviamente lavoreremo ad altre cose, ma continueremo a supportare Baldur's Gate 3", ha detto Vincke, che ha ammesso che il gioco non è ancora privo di problemi e che sistemarli o aggiungere nuovi elementi può risultare complicato in un gioco grande e intrigato come Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 non sarà su PC e Xbox Game Pass

Vincke non ha aggiunto ulteriori dettagli sugli altri progetti in programma per il 2024 di Larian Studios, ma probabilmente si riferisce al prossimo "grosso gioco" a cui il team di sviluppo sta già lavorando e che probabilmente dovremo attendere ancora per molti anni.

Per quanto riguarda i piani per il futuro, oltre alle correzioni di bug e problemi vari, il team di sviluppo ha in programma anche altri aggiornamenti come la Patch 5, che ha aggiunto tante nuove linee di dialogo e un epilogo giocabile, e non esclude anche una o più nuove razze giocabili.

Inoltre, come riportato in precedenza sulle nostre pagine, nella stessa intervista Vincke ha anche dichiarato che Baldur's Gate 3 non arriverà su PC e Xbox Game Pass, in quanto a suo avviso è un gioco grande e di valore, senza microtransazioni, e dunque a suo avviso è giusto pagare un prezzo per giocarci.