Super Mario 64: Luigi scoperto nel codice originale, inserito nella versione PC

La presenza di Luigi in Super Mario 64 è una storia antica, al limite con la leggenda metropolitana, anche se sono state molte le testimonianze affidabili che volevano il fratello di Mario previsto inizialmente all'interno del gioco Nintendo 64 ma poi rimosso e finalmente ci sono le prove di questo, con il personaggio che è stato scoperto nascosto tra i file del codice sorgente e reintegrato, attraverso mod ed emulazione, in Super Mario 64 su PC.

Come abbiamo riportato nelle ore scorse, Nintendo ha subito un altro furto di dati con i codici di Super Mario 64, Mario Kart 64, Zelda Ocarina of Time e altri giochi trapelati online. Proprio grazie a questa operazione dai contorni alquanto illegali è stato però possibile far luce su una sorta di mito della storia videoludica: la presenza di Luigi in Super Mario 64.

In un'intervista di qualche tempo fa, Miyamoto aveva parlato di una potenziale modalità multiplayer con split-screen che era inizialmente prevista per il gioco su Nintendo 64 ma poi eliminata in fase di sviluppo, che avrebbe dovuto avere Luigi come co-protagonista accanto a Mario. Oggi abbiamo le prove che testimoniano la veridicità di questa affermazione, con il modello poligonale di Luigi emerso nel codice sorgente di Super Mario 64 trapelato online.

Non c'è voluto molto per vedere il personaggio effettivamente in azione: attraverso un po' di reverse engineering e l'emulatore Nintendo 64 su PC, Luigi è stato reinserito in Super Mario 64, come visibile nel video riportato qui sotto. Il modello 3D appare leggermente più grezzo di quello di Mario, con la mancanza di alcuni dettagli e un'illuminazione diversa, ma è comunque una scoperta alquanto storica.