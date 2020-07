Nintendo, altro furto di dati: codici di Super Mario 64, Mario Kart 64, Zelda Ocarina of Time trapelano online

Nintendo continua a subire leak importanti di dati, sempre relativi a prodotti del passato ma comunque di grande rilievo per la compagnia, in questo caso con i codici sorgente di giochi iconici come Super Mario 64, Mario Kart 64, Zelda Ocarina of Time, Star Fox 64 e altri trapelati online.

Il furto di dati è ovviamente un'operazione illegale e anche se si tratta di giochi vecchi sono comunque prodotti protetti da copyright e asset importanti per Nintendo, pertanto ovviamente evitiamo di riportare eventuali link ai codici in questione.

Una cosa particolarmente interessante, tuttavia, è che tra i leak c'è anche il codice sorgente del sistema operativo utilizzato da Nintendo 64 e la diffusione di questo potrebbe forse apportare grossi benefici alla scena dell'emulazione software della console Nintendo, cosa che potrebbe emergere anche dallo studio dei codici relativi ai singoli giochi.

In ogni caso, l'operazione può essere catalogata come pirateria, dunque possiamo aspettarci qualche contrattacco da parte di Nintendo, considerando come la compagnia sia sempre attenta alla salvaguardia di queste informazioni.

Proprio per questo motivo, risulta piuttosto strano notare come continui a subire leak di questo tipo, dopo il grosso retroleak di dati già emerso a maggio e riguardante Wii, Nintendo 64 e i primi Pokémon.

Tra gli altri giochi ad aver subito il leak del codice ci sono anche 1080 e The Legend of Zelda: Majora's Mask.