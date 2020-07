Vendite in Europa: Animal Crossing, FIFA 20 e The Last of Us 2 i giochi top del 2020

Animal Crossing: New Horizons, FIFA 20 e The Last of Us 2 risultano essere i giochi più venduti in Europa nel 2020, con i primi due ad aggiudicarsi la maggiore quantità di paesi nel Vecchio Continente, in base ai dati complessivi diffusi da GfK e riguardanti esclusivamente il mercato retail su supporto fisico.

Come riportato da GamesIndustry in base a tali dati, in particolare Animal Crossing: New Horizons e FIFA 20 sono i giochi più venduti in Europa, risultando in testa, per vendite complessive nel 2020, in sette paesi a testa.

In particolare, Animal Crossing: New Horizons è stato il più venduto nel 2020 in Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Svizzera e Regno Unito, mentre FIFA 20 ha ottenuto il primo posto in Danimarca, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia e Spagna.

Si è comportato piuttosto bene anche The Last of Us 2, che ha raggiunto il primo posto in tre paesi: Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia, giungendo secondo in vari altri paesi tra cui l'Italia. Oltre a questi tre titoli, GTA 5 risulta ancora il più venduto in assoluto nel corso del 2020 in Ungheria, mentre Minecraft il più venduto in Finlandia.

Da notare anche la presenza di Mario Kart 8 Deluxe al secondo posto in Austria e Svizzera e Forza Horizon 4 al terzo posto in Ungheria, mentre curiosamente NHL 20 emerge al terzo posto in Repubblica Ceca e Slovacchia.

The Last of Us 2 risulta peraltro il gioco più venduto nella prima metà del 2020 in Brasile, altro paese coperto dall'analisi dati di Gfk, con PES 2020 al secondo posto e FIFA 20 al terzo, anche se ricordiamo che tutti questi dati riguardano solo il mercato fisico.