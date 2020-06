Super Mario 64, i modder lo stanno rendendo sempre più bello su PC

I modder stanno rendendo sempre più bella la versione PC di Super Mario 64, modernizzandola nell'aspetto e aggiungendo dettagli assenti nell'originale, tanto che presto potrebbe diventare un gioco completamente diverso, ottenendo la remastered che merita e che i fan invocano da anni.

Come saprete nelle scorse settimane è stata pubblicata una versione PC di Super Mario 64. Si tratta di un port completo, creato facendo reverse engineering sull'originale. Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato la mod che migliora le texture e la risoluzione di gioco. Oggi è la volta di quella che introduce un Mario in alta definizione. Sostanzialmente la mod "HD Mario" di Armando Arredondo sostituisce il modello originale con uno più moderno e meglio definito, preso da Super Mario Odyssey, che rende davvero bene a risoluzioni più elevate.

Per vederlo in azione non vi reste che premere play sul video sottostante. Da notare che il Mario in alta definizione è stato inserito in un una versione del gioco già moddata con texture migliorate e altri accorgimenti che rendono il tutto più piacevole da vedere.

Nintendo non è stata per niente contenta del port di Super Mario 64 per PC, pur trattandosi di un titolo molto vecchio, e ha provato a cancellarne l'esistenza dalla rete. Naturalmente ha fallito e il gioco va diffondendosi sempre più, con i modder che si stanno sbizzarrendo per migliorarlo lì dove possibile.