Selaco è stato lanciato in accesso anticipato: è un gioco che sfrutta il motore di DOOM in maniera incredibile

Dopo un lungo sviluppo, Selaco è finalmente disponibile in accesso anticipato su Steam. Si tratta di un boomer shooter sviluppato usando il motore di DOOM (più precisamente GZDoom), che lo sfrutta in modo tale da renderlo irriconoscibile. È talmente spettacolare da essere piaciuto anche a John Romero, uno degli autori di DOOM ai tempi in cui era in id Software, che lo ha definito "grande" in un post su Reddit.

La storia prende il via dell'invasione di Selaco, una struttura dove hanno trovato rifugio alcuni superstiti della caduta della Terra. Il giocatore guida Dawn, un capitano della sicurezza che ha scoperto una verità troppo scomoda e che qualcuno vuole mettere a tacere con la forza, compiendo un massacro.