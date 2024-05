Warframe: Jade Shadows è il nuovo update del gioco Digital Extreme, annunciato in trailer con altre novità

Durante il livestream è stato inoltre analizzato il programma completo del TennoCon 2024 e l'elenco degli ospiti vocali speciali, rivelando la data per il primo evento in assoluto di Soulframe.

Il Devstream di oggi ha inoltre approfondito le abilità del 57° Warframe Jade, oltre ad aver mostrato il nuovo tipo di missione Ascension e l'Operazione Clan: Belly of the Beast .

Jade sarà dunque protagonista di una nuova missione per giocatore singolo con data di uscita fissata per il 18 giugno: il DLC sarà distribuito gratuitamente su tutte le piattaforme su cui è attualmente presente Warframe.

Digital Extremes ha annunciato il nuovo update maggiore di Warframe, intitolato Jade Shadows , che apporterà una nuova porzione di storia e lore allo sparatutto multiplayer in questione gettando luce su uno dei personaggi preferiti dai fan.

Jade e le altre novità in arrivo

"Fai luce sugli oscuri misteri attorno a uno dei personaggi più criptici di Warframe, lo Stalker, nell'ultima missione narrativa, Jade Shadows", dice Digital Extremes.

Dopo il completamento della missione e l'acquisizione di nuove conoscenze, sarà possibile utilizzare il 57° Warframe, Jade.

Si tratta di un combattente che agisce nel ruolo di supporto, utilizzando il "coro angelico" per cantare assoli e apportare danni extra o rigenerazione dello scudo, infliggendo rallentamento al nemico o pozze di luce curativa.

Si tratta insomma di un personaggio di supporto piuttosto tecnico, in grado anche di sfruttare la sua abilità suprema per prendere il volo e infliggere sui nemici un attacco che assomiglia a un vero "intervento divino".

Gli sviluppatori hanno inoltre presentato il nuovo tipo di missione verticale chiamato Ascension, nella quale ci troviamo a fuggire dallo strato inferiore di una base nemica dirottando un enorme ascensore mentre si combatte ondate di avversari e si rubano celle energetiche per mantenere l'ascensore in salita.

Fungendo da epilogo alla storia della Quest con un focus sulla missione dell'Ascensione, la nuova Operazione Clan: Belly of the Beast rimanda i giocatori nelle profondità della base nemica: "Riunisci i compagni di clan per raggiungere gli obiettivi e contrastare gli ultimi esperimenti della fazione Corpus, sbloccando nuove ed eleganti aure effimere una volta raggiunti gli obiettivi della comunità".