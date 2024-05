Skald: Against The Black Priory è un gioco di ruolo classico realizzato con amore smisurato

Dopo un lungo sviluppo, il gioco di ruolo Skald: Against The Black Priory è finalmente disponibile. L'ispirazione è quella degli Ultima e di tutti i giochi di ruolo con visuale dall'alto degli anni '80, ma il gusto è quello prettamente moderno per la ripresa delle vecchie forme videoludiche con aggiunte varie per renderli più digeribili dai giocatori moderni (non troppe, tranquilli). Si tratta quindi di un vero e proprio atto d'amore, che non manca di spunti interessanti.

Se vi interessa potete acquistarlo su Steam o su GOG, dove potete acquistarlo per soli 14,99€ (13,49 in offerta lancio). Attualmente Skald: Against The Black Priory ha ricevuto 110 recensioni su Steam, il 93% delle quali positive, per un giudizio complessivo "Molto positivo".