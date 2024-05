Google ha dato la colpa agli utenti e alle loro domande stupide per gli sbagli della sua IA

Google AI, l'intelligenza artificiale di Google, sta creando non pochi problemi e polemiche, per via di risultati non proprio accuratissimi prodotti da alcune ricerche. Almeno questo è quanto stanno denunciando alcuni utenti. Secondo la compagnia però, la colpa sarebbe sostanzialmente della stupidità delle domande poste, che porterebbe a delle risposte non proprio precise, per così dire.

Liz Reid, VP e Head of Google Search, ha difeso l'intelligenza artificiale con un post sul blog ufficiale della compagnia, affermando appunto che le risposte sbagliate sono per la gran parte dovute alle domande degli utenti. Ha anche svelato che alcune delle risposte, diventate meme, sono in realtà dei falsi. "Non c'è niente di paragonabile ad avere milioni di persone che usano la funzione con molte nuove ricerche ", ha scritto. "Abbiamo anche visto ricerche nuove e senza senso, apparentemente finalizzate a produrre risultati erronei."