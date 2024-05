Un trailer di One Piece Odyssey per Nintendo Switch presenta Lim e Aldio

Lim è una giovane ragazza nativa della misteriosa isola di Waford su cui la ciurma di Cappello di Paglia naufraga e durante questa avventura si rivelerà un'alleata. Anche Aldio è nativo di questa isola, ma si rivelerà, per una serie di motivi che non vi anticipiamo, l'antagonista principale di Odyssey. Possiede i poteri di un frutto del diavolo che gli permettono di evocare dei grandi guanti con i quali può afferrare e manipolare qualsiasi oggetto non vivente.

I dettagli della versione Nintendo Switch

One Piece Odyssey debutterà sulla console della grande N il prossimo 26 luglio, mentre è già disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X|S, One e PC. La versione Nintendo Switch include nel prezzo lo scenario aggiuntivo "Reunion of Memories", affrontabile dopo il completamento della storia principale, e il set di costumi "Traveling" e "City of Water", quest'ultimo in esclusiva.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un JRPG con combattimenti a turni che racconta una storia originale e quindi non canonica all'interno della narrazione di One Piece. Nel gioco potremo controllare tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia e sfruttare le loro abilità uniche non solo in battaglia e durante l'esplorazione. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di One Piece Odyssey.