Tell Me Why sarà gratis per tutto giugno per festeggiare la comunità LGBTQ+

Non è la prima volta che il gioco viene regalato. L'occasione è quella dei festeggiamenti della comunità LGBTQ+ , con il team di sviluppo che ha chiesto ai giocatori di donare quanto avrebbero speso sul gioco per supportare un autore trans indipendente o un ente benefico che si occupa di problemi legati all'inclusività.

Microsoft ha annunciato che l'avventura narrativa episodica di Don't Nod Entertainment e Xbox Game Studios Publishing Tell Me Why, sarà disponibile gratuitamente per Xbox e PC (riscattabile anche su Steam) per tutto il mese di giugno 2024.

Microsoft a supporto della comunità LGBTQ+

Microsoft ha spiegato, nel post con l'annuncio ufficiale dell'iniziativa, che "i videogiochi possono essere un mezzo potente per esprimere ed esplorare la propria identità in un ambiente creativo e sicuro." Viene quindi fatto l'esempio di The Elder Scrolls III: Morrowind, che "permette ai giocatori di intraprendere relazioni romantiche e sposare personaggi a prescindere dal loro genere."

L'artwork dell'iniziativa di Microsoft a favore della comunità LGBTQ+

Si prosegue con Overwatch che "include personaggi apertamente LGBTQIA+, come Tracer, che è eroica, forte e ha un ruolo di primo piano nel gioco." Tell Me Why racconta la storia di Tyler, un uomo transgender, che deve confrontarsi con il suo passato. Microsoft spera che consenta ai nuovi giocatori "di sperimentare nuove prospettive che potrebbero essere diverse dalla loro."

La casa di Redmond ne ha approfittato anche per ricordare quanto fatto per la comunità LGBTQ+: "Negli ultimi 30 anni, insieme ai nostri dipendenti, Microsoft ha donato oltre 16 milioni di dollari a organizzazioni che supportano la comunità LGBTQIA+, e solo nell'ultimo anno abbiamo donato oltre 1,3 milioni di dollari. Quest'anno Xbox, insieme a Microsoft, è entusiasta di continuare questi sforzi con un contributo di 200.000 dollari a molteplici organizzazioni a sostegno della comunità LGBQTIA+"

Tell Me Why è riscattabile da Steam e dal Microsoft Store. Anche se non è ancora giugno, al momento di scrivere questa notizia, potete già ottenerlo senza spendere alcun sesterzo.