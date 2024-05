Kingdom Come: Deliverance 2 supporterà molte lingue, anche la vostra

Warhorse Studios ha pubblicato un veloce aggiornamento su Kingdom Come: Deliverance 2 per svelare quali lingue saranno supportate all'interno del gioco . Sarete felici di sapere che sarà tradotto anche in italiano c'è, anche se solo nei sottotitoli. Più precisamente, le lingue doppiate saranno:

Un'avventura epica

Il post con l'annuncio è davvero stringato, sostanzialmente solo l'immagine che trovate più avanti, quindi non ci sono dettagli in merito alla quantità di testo tradotto o agli attori che hanno prestato le loro voci ai personaggi principali. D'altro canto anche da questi dettagli si capisce come Kingdom Come: Deliverance 2 sia una produzione più grande rispetto al primo capitolo, da cui evidentemente editore e sviluppatore si aspettano moltissimo.

La tabella con tuttte le lingue supportate

Kingdom Come: Deliverance viene presentato come un gioco di ruolo d'azione ambientato durante la guerra civile boema del XV secolo. Il giocatore tornerà a vestire i panni di Henry di Skalica, già protagonista del primo capitolo, "un uomo ordinario capace di imprese straordinarie", coinvolto in una storia più grande di lui, piena di vendette, rivelazioni e tradimenti. I giocatori sperano che il nuovo Kingdom Come: Deliverance sia un viaggio epico come quello del primo capitolo, considerato una delle esperienze più significative e origianali della passata generazione di console.

Il gioco vanterà una storia articolata e profonda, con oltre cinque ore di filmati in computer grafica, in cui lo vedremo passare dall'essere un aspirante guerriero a diventare un ribelle. Incontrerà anche personaggi carismatici della sua epoca, mentre cerca un modo per opporsi a Sigismondo d'Ungheria.