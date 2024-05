Il trailer di Return to Silent Hill mostra le prime sequenze del film basato sul secondo gioco della serie

Nel filmato possiamo vedere un mix di sequenze, dall'arrivo di James Sunderland nella poco accogliente Silent Hill, l'incontro con vari personaggi e con alcune delle oripilanti creature che i fan dei videogiochi conoscono fin troppo bene, come le infermiere e il minaccioso Pyramid Head.

Konami ha pubblicato un breve ma intenso trailer di Return to Silent Hill , il nuovo film che adatta le vicende di Silent Hill 2 per il grande schermo, scritto e diretto da Christophe Gans, che aveva già lavorato alla trasposizione cinematografica del 2006.

Cosa sappiamo della pellicola

Per il momento i dettagli su Return to Silent Hill sono scarni. Il film è stato presentato ufficialmente a ottobre 2022, con il coinvolgimento del produttore Victor Hadida, che aveva lavorato anche alla precedente pellicola.

Il regista Christophe Ganes ha riferito che Return to Silent Hill sarà fedele alle vicende del gioco originale e al tempo stesso riproponendole con una chiave di lettura moderna. Sappiamo inoltre che il cast includerà Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson, che interpretano rispettivamente l protagonista principale della storia e sua moglie scomparsa.

Per il momento la pellicola non ha ancora una data di uscita, neppure indicativa. In compenso i fan della serie potranno ingannare l'attesa con il remake di Silent Hill 2 di cui ieri abbiamo visto un lungo gameplay trailer di oltre 13 minuti. Il gioco sarà disponibile dall'8 ottobre su PS5 e PC, con i preordini della standard e deluxe edition già disponibili.