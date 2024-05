Tutte le edizioni di Silent Hill 2 remake e i contenuti per PC e PS5, compresi i bonus prenotazione

Konami ha svelato le edizioni speciali di Silent Hill 2 remake, previsto per l'8 ottobre 2024. I gioco sarà disponibile in due diverse versioni: la standard e la deluxe. In entrambi i casi, sono inclusi una serie di bonus per la prenotazione, compresi contenuti esclusivi per la versione PS5.

Viene inoltre precisato che la Deluxe Edition è disponibile unicamente in versione digitale. Se vi interessa il gioco su disco, quindi, potete optare unicamente per la versione PS5 Standard, che potete già trovare su Amazon con prenotazione a prezzo minimo garantito. I bonus del preordine però non sono inclusi nella versione su disco.