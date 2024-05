TikTok vuole creare un algoritmo di proposta video solo per l'America per aggirare il ban

TikTok sta lavorando per sviluppare un algoritmo di raccomandazione autonomo per la versione statunitense della piattaforma, separandosi così dalla versione cinese Douyin gestita da ByteDance. Un recente report di Reuters rivela che questo lavoro è iniziato l'anno scorso e potrebbe richiedere oltre un anno per completare. L'obiettivo è dimostrare l'indipendenza del business americano dalle operazioni cinesi, soprattutto agli occhi dei legislatori statunitensi.