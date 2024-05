Steel Seed: abbiamo provato il nuovo gioco degli italiani Storm in a Teacup

Storm in a Teacup è una bella cosa e non solo per i suoi immaginifici videogiochi. Questa software house romana appare a chi la visita come un piccolo e silenzioso angolo di paradiso già immerso nel sole, protetto dagli odori di siepi mediterranee ed enormi pini che s'apprestano a dare il benvenuto al consueto attacco delle cicale. L'atmosfera non tradisca il visitatore: qui si lavora duramente e, siamo certi, a volte le mura faticano a contenere le immancabili frustrazioni di un team sulla breccia da oltre dieci anni e con diversi giochi di successo all'attivo. Merito senza dubbio del cofondatore Carlo Ivo Alimo Bianchi, tornato in Italia con una valigia piena d'esperienza dopo un passato in Ubisoft, Square Enix, Crytek; e merito di un gruppo di lavoro che ha già dimostrato la propria bravura e che ora prepara il grande salto di qualità con Steel Seed. E poi c'è il cane Zelda, ma questa è un'altra storia.

Studi d'acciaio Entrato negli uffici, un nuovo e più moderno edificio è stato eretto proprio per lo sviluppo di Steel Seed, salvando il team dal meno comodo scantinato, mi è stato fatto fare un veloce tour e in men che non si dica ero ai comandi della protagonista del gioco, Zoe. La versione testata era naturalmente incompleta: ci sono diversi aspetti ancora da inquadrare meglio tra cui alcune animazioni, e il team era ancora in attesa di registrare quel che poi sarà il doppiaggio definitivo. Non possiamo ancora sbilanciarci sull'effettiva qualità di Steel Seed, ma ora almeno abbiamo ben chiara la natura del progetto e la direzione in cui si è mossa Storm in Teacup. Steel Seed è un action in terza persona, e questo è chiaro nel momento stesso in cui si vede un'immagine del gioco, ma di quelli in cui è bene entrare nel campo di battaglia con una strategia.

KOBY Il combattimento corpo a corpo o attraverso la spada di luce di Zoe è praticamente la norma, c'è anche un sistema di lock su cui si dovrebbe ragionare meglio, ma nei livelli è spesso possibile trovare alternative allo scontro, o situazioni che faciliteranno l'approccio più stealth. i livelli di Steel Seed ti fanno sentire davvero piccolo Zoe può sfruttare le coperture e uccidere silenziosamente i propri nemici, ma presto scoprirà che da sola non avrà vita facile. Non ci vorrà molto prima che il suo compagno di avventure, il drone KOBY, si trasformerà in un fondamentale aiutante anche durante le battaglie, oltre che nell'esplorazione. Oltre a comandare Zoe, potremo utilizzare le sempre più numerose abilità del robot per creare scudi energetici e una ricca soluzione di sistemi di d'attacco e difesa. La sinergia tra i due personaggi non è opzionale ma alla base del sistema di combattimento. Ma Steel Seed è fatto anche di tanta esplorazione, sebbene se perlopiù lineare. Tra Metroid e un souls, esplorando ci si può imbattere in terminali in grado di ripristinare alcuni dei parametri di Zoe ma scegliendo il servizio completo vedremo i nemici eliminati in precedenza tornare a popolare il livello.

Scenari enormi Si salta, ci si aggrappa, si scoprono ambientazioni sempre più belle. Se c'è una cosa che rimane impressa del gioco sono proprio le diverse ambientazioni che andremo ad esplorare lungo l'avventura. Per avere la meglio sui nemici di Steel Seed dovrete sfruttare tutte le abilità nel corpo a corpo di Zoe, e i marchingegni di cui è munito il drone KOBY Non è solo una questione di dettagli, ma in questo specifico caso di grandezza: alcuni degli scenari visti in anteprima sono davvero strabilianti e anche grazie alla loro scala che può ricordare per esempio il lavoro di Bungie in Destiny dove spesso ci si sente minuscoli in scenari davvero enormi. Sensazioni simili si intravedono anche in Steel Seed, mentre storia e ambientazione seguono quelli che sono gli stilemi oramai tipici di Storm in a Teacup che non si è tirata indietro nel farci provare il gioco, ma ha tenuto la bocca chiusa quando è arrivato il momento di parlare della trama. Durante il nostro test abbiamo visto più volte un gigantesco robot appartenente a un'epoca più antica e ci siamo subito chiesti che ruolo avesse nella trama, se si rivelerà un alleato o un nemico, e se fosse addirittura più di uno? La stessa storia di Zoe ci è prevalentemente sconosciuta, ma sappiamo che la sua missione all'interno di questa tentacolare struttura sotterranea è legata alla sopravvivenza dell'intera umanità.

Un gioco ambizioso Steel Seed punta davvero in alto, ed è questa al tempo stesso la cosa più eccitante e preoccupante. Da una parte è fantastico vedere una software house che ci prova, dall'altro il rischio inevitabilmente aumenta perché del resto si alza anche la qualità media dei giochi con i quali verrai confrontato. Ci sono cose di Steel Seed assolutamente all'altezza, altre che probabilmente, e ce lo auguriamo, ci arriveranno nel periodo che ci separa all'uscita che al momento è ancorata all'anno in corso. Non tutte le ambientazioni di Steel Seed saranno così oscure Come già detto il team è in fase di rifinitura, è a tutti gli effetti in corso la magia: quella che applica effetti alle scene, registra i comandi, perfeziona i movimenti di camera, aggiunge il sonoro e bilancia la difficoltà. Steel Seed è in quella fase in cui i diversi componenti vengono finalmente assemblati per ottenere, infine, il gioco completo. Ed è per questo che in questa fase è meglio non disturbare troppo, lasciare fare. Tanto ci sarà tempo, lungo il 2024, di saperne di più...

Steel Seed è un action con sfumature stealth dotato di scenari mozzafiato e sequenze ad altissimo tasso d'adrenalina. Le intenzioni sono quelle di un grandissimo gioco, ora non resta che scoprire se Storm in a Teacup saprà gestire al meglio tutto questo, e nel momento più delicato: ora. Il gioco è previsto in versione PC e console nel corso del 2024. Se vi interessa il gioco, non dimenticatevi di metterlo nella vostra wishlist di Steam!