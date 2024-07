Marvel Rivals si prepara alla nuova beta, sono stati mandati i primi inviti

Per il momento NetEase Games ha mandato una prima tranche dedicata esclusivamente ai giocatori su Steam , ma il team si sta organizzando per far recapitare anche gli inviti relativi alle versioni console di Marvel Rivals, particolarmente attese.

Sono stati mandati i primi inviti per la nuova beta di Marvel Rivals , che vedrà l'apertura dei server nella notte fra il 23 e il 24 luglio, alle 00.00 italiane. Si tratterà anche stavolta di test chiusi, disponibili unicamente per gli utenti registrati che sono stati selezionati.

Un hero shooter, anzi un superhero shooter

Nonostante alcuni pareri contrastanti ai tempi del reveal, Marvel Rivals è finito nella lista dei desideri di un bel po' di utenti e anche la partecipazione ai test condotti finora è stata davvero promettente, superando le aspettative del team di sviluppo.

Come sappiamo, il gioco si pone come un hero shooter alla Overwatch e può contare su di un ampio roster di personaggi, ognuno appartenente a una classe specifica e dotato di abilità che potremo impiegare strategicamente in battaglia, in collaborazione con altri giocatori.

