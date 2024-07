Ace Combat 7: Skies Unknown per Nintendo Switch è una vera sorpresa, dice Digital Foundry

La stessa questione, però, non si pone per gli edifici, che probabilmente sono stati ridotti in termini di geometrie su Switch e per questo vengono gestiti in maniera efficace, dando la sensazione di una densità praticamente identica. Sono invece stati eliminati alcuni effetti visivi .

Pochi compromessi nonostante l'hardware

Il punto è che Nintendo Switch possiede la metà della RAM di Xbox One ed era dunque lecito attendersi una conversione meno brillante, ma le cose sono andate diversamente e gli sviluppatori hanno lavorato molto bene per nascondere, se possibile, i tagli effettuati.

Una maggiore compressione si nota nelle sequenze in CG, ma per il resto in termini di definizione non si rilevano problemi. Il gioco gira su Switch a 720p in modalità docked e 540p in modalità portatile, sebbene in entrambi i casi entri in azione uno scaler dinamico.

Quanto alle prestazioni, il target dei 30 frame al secondo viene raggiunto senza grande fatica ed è raro notare dei cali, come abbiamo avuto modo di spiegare anche nel nostro speciale su come gira Ace Combat 7: Skies Unknown su Nintendo Switch.