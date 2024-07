Soulframe si mostra con il primo trailer del gameplay dal TennoCon 2024

Lo studio non ha ancora annunciato una data di uscita per il gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma il video offre un assaggio delle suggestive ambientazioni che troveremo nell'ampio open world di Soulframe tra foreste, villaggi e fortezze.

Un progetto molto interessante

Se avete letto la nostra anteprima di Soulframe, saprete che il nuovo progetto di Digital Extremes possiede un grande potenziale, appare molto ispirato sul piano artistico e vuole tante una strada - quella dei soulslike live service - che finora nessuno ha battuto.

Al fine di concretizzare questi propositi, gli sviluppatori hanno puntato a un approccio più accessibile rispetto alle produzioni targate FromSoftware ma non per questo banale sul fronte dello spessore, che anzi può contare su parecchi elementi in grado di arricchire l'impianto.

Naturalmente, trattandosi di un live service, al momento del lancio bisognerà verificare in che maniera la struttura free-to-play vada a incidere sul sistema di progressione, nonché quanti e quali paywall vengano posti lungo il cammino.

A questo punto non rimane che attendere una data di lancio, con un eventuale periodo in accesso anticipato, per scoprire come stanno le cose.