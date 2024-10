Il lead designer di Skyrim spiega perché Bethesda non cambia motore grafico nonostante le critiche

Come forse saprete, il Creation Engine è un motore grafico basato sul vecchio Gamebryo del 1997 ed è stato utilizzato per Skyrim, Fallout 4, e Fallout 76. Nel tempo l'engine è stato migliorato e aggiornato da Bethesda, tanto che Starfield impiega una nuova versione, il Creation Engine 2 . Ciò nonostante molti giocatori ritengono che si tratta di un motore grafico che ha fatto il suo tempo e inadatto ai progetti futuri dello studio, come The Elder Scolls 6 .

Stando Bruce Nesmith, il lead designer di The Elder Scrolls V: Skyrim ed ex-dipendente di Bethesda , la compagnia non vuole né ha bisogno di passare dal Creation Engine a un motore grafico più recente in quanto quello attuale è praticamente perfetto e su misura per GDR realizzati dagli sviluppatori e cambiare engine comporterebbe dei problemi.

Abbandonare il Creation Engine non converrebbe a Bethesda

In un'intervista con VideoGamer, Nesmith ha detto la sua sulla questione, spiegando che passare a un nuovo engine potrebbe non dare i benefici sperati per i giochi Bethesda, in quanto il Creation Engine è stato migliorato, aggiornato e personalizzato su misura per i GDR realizzati dallo studio.

Una delle ambientazioni di Starfield: Shattered Space

"Stiamo discutendo del motore di gioco, discutiamo piuttosto del gioco", ha detto Nesmith a VideoGamer. "Il motore di gioco non è il punto, il motore di gioco è al servizio del gioco stesso. Io e voi potremmo identificare un centinaio di giochi scadenti che hanno utilizzato Unreal. Sono scadenti per colpa dell'Unreal Engine? No".

"Gamebryo non è più un'azienda, e non lo è più da tempo", ha detto Nesmith. "Ma quel motore è stato costantemente messo a punto, aggiornato e perfezionato per realizzare esattamente i tipi di giochi che Bethesda produce: The Elder Scrolls, Fallout, Starfield. È perfettamente adattato a questo tipo di giochi".

Nesmith ha aggiunto che passare a un nuovo engine costringerebbe a un lungo periodo di adattamento per gli sviluppatori e per mettere a punto il motore, con il rischio di allungare i tempi di sviluppo e aumentare i costi.

"Dovrebbero passare a Unreal Engine? Bisogna fare un'analisi costi-benefici", ha detto Nesmith. "Il costo del passaggio a Unreal sarebbe tutto lo sviluppo iniziale che si dovrebbe fare per cercare di inserire in Unreal ciò che si è già abituati a fare".

"Si tratterebbe - dico solo una cifra che non è certo quella reale - di uno o due anni di lavoro tecnico solo per passare al motore così com'è. E poi altro lavoro per mettere a punto il motore, per mettere a punto il gioco, per lavorarci dentro. Questo è il rischio".