Inkulinati: arriva il crossover con Pentiment con l'aggiornamento St. Francis and Friends

Daedalic Entertainment ha annunciato la pubblicazione dell'aggiornamento St. Francis and Friends per Inkulinati, che introduce tra le molte novità anche un crossover con Pentiment, il gioco di ruolo narrativo di Obsidian Entertainment pubblicato a fine 2022.

Andreas, il protagonista di Pentiment, è stato trasformato in un Tiny Inkulinati giocabile, disponibile sia nella modalità single player, Journey, sia in quella multiplayer, Duel.

Oltre ad Andreas, l'aggiornamento introduce in gioco San Francesco, come intuibile dal titolo, trasformato in un boss con cui scontrarsi durante la campagna single player. Lo si può usare anche in modalità Duel.

San Francesco dispone di abilità uniche, come lo Stigma Laser, basato quest'ultimo su delle scritture medievali autentiche (immaginiamo che la cosa sia ironica). Inoltre può fornire protezione alle altre unità.

Oltre ai nuovi Tiny Inkulinati, l'aggiornamento introduce anche nuove bestie, come i piccioni con spada e il lupo pellegrino. Aggiunti anche dei nuovi oggetti, come l'altare del pellegrino, e risolti numerosi bug. Sistemati anche alcuni equilibri di gioco.

Insomma, Inkulinati continua a crescere e incontra in modo quasi naturale Pentiment, con cui condivide parte dello stile visivo. Se volete saperne di più, leggete il nostro provato di Inkulinati.