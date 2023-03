Tekken 8, Marshall Law protagonista nel nuovo trailer del gameplay

Marshall Law farà parte del roster di Tekken 8, come conferma il nuovo trailer del gameplay pubblicato da Bandai Namco, che mostra appunto il maestro di arti marziali emulo di Bruce Lee in azione, mentre usa un paio di nunchaku.

In uscita prima di aprile 2024, Tekken 8 sfrutterà insomma il fascino delle sue vecchie glorie, miscelandolo ad alcune immancabili new entry, per attirare i fan storici del franchise ma introducendo al contempo interessanti novità, come si vede anche nel video di Law.

Le combo del personaggio appaiono infatti diverse rispetto al passato, e non soltanto a causa dei nunchaku che pure si rendono protagonisti di alcuni colpi devastanti, in grado di proiettare l'avversario in aria e infliggergli ingenti danni.

Fra le manovre più spettacolari e dolorose di Marshall Law non manca inoltre un salto a piedi uniti sul petto del nemico, anche questa una mossa che il personaggio ha "rubato" al suo punto di riferimento, Bruce Lee.

