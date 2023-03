Super Mario Bros. Il Film, il video in italiano della pubblicità di SMBidraulica

Super Mario Bros. Il Film si preannuncia una pellicola davvero divertente, come conferma il video in italiano della pubblicità di SMBidraulica, l'azienda di proprietà di Mario e di suo fratello Luigi che si occupa di risolvere qualsiasi guasto idraulico.

"Grazie, Super Mario Bros.! L'unica cosa che non avete prosciugato è il mio conto in banca", recita una ragazza nello spot, che ci invita a visitare il sito di SMBidraulica: esiste davvero e fornisce numerose informazioni sui personaggi che ritroveremo nel lungometraggio.

A proposito, avete letto il nostro speciale con gli otto succosi dettagli dal trailer finale di Super Mario Bros. Il Film?

"Benvenuti nell'azienda idraulica dei Super Mario Bros. Siamo fratelli e sì, siamo super!", si legge sul sito. "Io e mio fratello più piccolo (ma più alto), Luigi, eravamo stanchi di avere a che fare con capi spocchiosi, così abbiamo colto al volo l'opportunità di affrontare da soli i problemi idraulici di Brooklyn."

Scorrere la pagina rivela tante simpatiche sorprese, come ad esempio le recensioni in stile Trustpilot e finanche gli annunci di lavoro che corredano il resto dei dettagli, con cui intrattenersi in attesa dell'uscita del film nelle sale italiane, fissata al 5 aprile.