Pokémon Smeraldo trasformato in un'avventura testuale con ChatGPT-4: funziona meglio del previsto

Uno degli argomenti di punta di questi primi mesi del 2023 è ChatGPT-4, lo strumento di elaborazione del linguaggio che permette di creare conversazioni e ottenere lunghe risposte su vari argomenti, tramite la raccolta di informazioni sul web. La rete sta ancora scoperto quali sono tutte le capacità del software e, ora, un utente ha spiegato che è possibile trasformare Pokémon Smeraldo in un'avventura testuale.

Come potete vedere poco sotto, Dan Dangond su Twitter ha creato un lungo thread nel quale mostra la sua "partita" a Pokémon Smeraldo tramite ChatGPT-4. Il generatore di testo è in grado di creare un'avventura testuale abbastanza precisa e completa, soprattutto nelle prime fasi.

Ad esempio, ChatGPT-4 è stato in grado di presentare la situazione iniziale di Pokémon Smeraldo in modo preciso, facendo scegliere uno degli starter al giocatore (Mudkip ovviamente) e facendolo combattere contro il Poochyena, segnalando i danni inflitti e subiti in formato percentuale.

ChatGPT-4 è anche in grado di capire se il giocatore cerca di agire in modo scorretto, ad esempio cercando di far apparire un Pokémon non presente nell'area in cui si trova o usando una mossa che il Pokémon imparerà ma non conosce ancora al livello attuale.

Al tempo stesso, non tutto è perfetto. La generazione dei percorsi non è precisa e alcune battaglie sono state saltate. Inoltre, solo dopo un certo numero di eventi il sistema ha iniziato a calcolare la possibilità che le mosse d'attacco fallissero. Inoltre, in una situazione non si è reso conto che una certa mossa era superefficace contro un certo Pokémon. In breve, ChatGPT-4 non è ancora in grado di ricreare un intero gioco in formato testuale, ma probabilmente tutto dipende anche da dove trova le informazioni.

Le avventure testuali sono un genere storico del mondo dei videogiochi e ci sono molti appassionati ancora oggi: in futuro potrebbe essere possibile creare versioni testuali di qualsiasi videogame tramite le IA. Cosa ne pensate?

Sappiamo anche che un giocatore ha creato delle quest con l'IA di ChatGPT per The Elder Scrolls 5: Skyrim.