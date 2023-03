MEDION ERAZER Beast X40: la recensione del laptop gaming con raffreddamento a liquido esterno

Con l'arrivo della NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, la prima GPU consumer di fascia estrema mobile, il mercato si è popolato di grossi portatili di lusso, ovviamente pensati per giocatori e creatori di contenuti che bramano potenza in quantità e possono permettersi di spendere cifre estremamente elevate. Ma parliamo anche di prodotti eccezionali come risulta evidente dalla recensione del MEDION ERAZER Beast X40 che vi state apprestando a leggere e che delinea le caratteristiche di un laptop non privo di compromessi ma dotato di enorme potenza e impreziosito da una particolarità in più: un sistema di raffreddamento a liquido da collegare a un dissipatore esterno opzionale.

Caratteristiche hardware

Il MEDION ERAZER Beast X40 è dotato della GPU mobile più potente in circolazione

Ancora una volta parliamo del ritorno delle GPU di fascia estrema in ambito laptop con un altro modello equipaggiato con NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, la versione mobile del nuovo chip di punta NVIDIA che è perfetta per giocare in 1440p e 1600p ad alto frame rate, ma è in grado di misurarsi anche con il 4K, arrivando persino a FPS elevati laddove c'è il supporto per il DLSS 3. Ed è merito di una dotazione hardware che in termini di CUDA core, core specializzati e memoria è identica a quella della NVIDIA GeForce RTX 4080 per sistemi desktop, anche se non è chiaramente possibile pretendere le stesse prestazioni.

Il limite è dovuto al tetto massimo in termini di alimentazione, quello che troviamo anche su questo MEDION ERAZER Beast X40: 175 Watt in boost esattamente in linea con le dotazioni della generazione precedente. Ma l'incremento vertiginoso dei transistor della nuova architettura a 4 nanometri garantisce comunque un grande balzo in avanti, anche nella potenza bruta che dovrebbe non essere troppo distante da quella di una NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti desktop. Il tutto abbinato a una configurazione che risulta di alto livello in quasi ogni comparto.

Il MEDION ERAZER Beast X40 è un laptop sobrio, ma non manca di un pizzico di illuminazione RGB aggiuntiva tra logo e alette posizionate sulle grate di ventilazione posteriori

La GPU è affiancata da una CPU leggermente più lenta del processore di punta della serie, l'Intel Core i9-13900HX, ma dotata degli stessi 24 core. Inoltre la dissipazione usa pasta termica a metallo liquido come per tutti i laptop di fascia alta. Il tutto corredato da schermo QHD+ 16:10 da 240 Hz di refresh con diagonale 17 pollici e G-Sync, una batteria da 99,8 Wh, 32 GB di memoria DDR5 da 4800 MHz con CL4 e due SSD PCIe M2 da 1 TB in grado di arrivare a 6950 MB/s in lettura sequenziale e di superare, seppur di poco, i 5000 MB/s in scrittura sequenziale.

Tra gli elementi di spicco rientra senza alcun dubbio anche la tastiera meccanica con switch Cherry MX a basso profilo. I tasti oppongono maggiore resistenza e sono più limitati nella corsa rispetto a quelli di una vera tastiera meccanica, ma sono decisamente più reattivi rispetto a quelli chiclet che troviamo di solito sui laptop, anche di fascia molto alta. Ed è meritevole di menzione persino la webcam che è di tipo FHD con tecnologia IR per il riconoscimento facciale, cosa ancora rara per i laptop da gioco che di solito si affidano a fotocamere 720p di bassa qualità.

Voluminoso e spesso fino a 3,3 centimetri, il MEDION ERAZER Beast X40 compete nel campo dei desktop replacement

L'altra peculiarità, che va senza dubbio a pesare sul prezzo consigliato di ben 4699€, è l'attacco posteriore per il sistema di raffreddamento a liquido opzionale MEDION ERAZER Cooling Kit, una scatoletta dotata di illuminazione RGB che abbiamo avuto l'occasione di provare e che ha un prezzo consigliato di 249€. La promessa, ovviamente, è quella di migliorare il raffreddamento e ridurre la rumorosità, ma aumenta ulteriormente un prezzo che risulta davvero elevato nonostante non manchino i compromessi, presumibilmente messi in atto per contenere il più possibile la spesa.

Il laptop MEDION ERAZER Beast X40, che include anche 3 mesi di abbonamento per il Game Pass di Microsoft, punta senza dubbio sull'esperienza in gioco sacrificando gli elementi meno essenziali da questo punto di vista. Da qui l'illuminazione della tastiera che è a zone, la connettività Wi-Fi 6 semplice con Bluetooth 5.1, lo schermo che si accontenta del 100% della gamma sRGB e un sistema audio a due altoparlanti che non include alcun woofer per i bassi. Ma per quanto queste caratteristiche stonino con il prezzo elevatissimo, sono accettabili con un sistema che come abbiamo detto è chiaramente pensato come desktop replacement per giocatori, da abbinare a una buona cuffia.

Il MEDION ERAZER Beast X40 include anche lettore SD e Kensington Lock

Nessuna lacuna, invece, per quanto riguarda la connettività del laptop che si estende sul retro laddove troviamo, accanto all'attacco per il sistema di dissipazione a liquido esterno, anche alimentazione, porta Thunderbolt 4, porta HDMI 2.1 e porta ethernet 2.5 Gbps. Sui lati, invece, ci sono tre porte USB-A, doppio jack audio e il comodo lettore SD. Da notare inoltre il tasto fisico, posizionato in alto a destra della tastiera vicino al tasto di accensione, che permette di passare tra le varie modalità di funzionamento che comprendono Turbo, Balance e Office. Ma accedendo al software MEDION è anche possibile creare profili personalizzati con impostazioni che comprendono alimentazione della CPU, overclock della memoria, frequenze della GPU e curve delle ventole.

Scheda tecnica MEDION ERAZER Beast X40