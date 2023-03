Indiana Jones: serie TV per Disney+ probabilmente cancellata

Lucasfilm avrebbe infine cancellato la serie spin-off di Indiana Jones in produzione per Disney+, di cui si era parlato lo scorso novembre. Stando all'insider Jeff Sneider, avrebbe raccontato vicende precedenti a Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, il primo film della serie cinematografica risalente al 1981 e si sarebbe concentrata su Abner Ravenwood, il mentore di Indiana Jones, un egittologo e archeologo morto prima degli eventi raccontati nel film, che ricordiamo essere ambientato nel 1936.

Stando a Sneider, che ne ha parlato nel podcast The Hot Mic, la serie è stata bloccata, con Disney che ha detto a Lucasfilm di concentrarsi invece su Star Wars, evidentemente più redditizio. La soffiata arriva dopo la cancellazione della serie Willow dopo la prima stagione, seguito del film del 1988 sempre di Lucasfilm.

La nuova serie TV di Indiana Jones sarebbe stata la seconda dedicata al personaggio, dopo Le avventure del giovane Indiana Jones del 1992. Harrison Ford, l'attore che ha dato le fattezze a Indiana Jones, apparì nella serie in un cameo, per mostrare il personaggio ormai 93enne.

Recentemente le attenzioni di Lucasfilm verso la serie Star Wars non sono certo mancate. Indiana Jones sta per tornare con il quinto film della serie cinematografica, Indiana Jones e il quadrante del destino, ed è in sviluppo un videogioco dedicato al personaggio, di cui si sta occupando Machinegames, ma la maggior parte delle produzioni della casa fondata da George Lucas sono per Jedi e compagni, soprattutto a livello di serie TV. Giusto recentemente è uscita la terza stagione di The Mandalorian, che ha seguito The Book of Boba Fett, Andor e Obi-Wan Kenobi, oltre alle serie animate Star Wars: The Bad Batch, Visions e Tales of the Jedi. Presto uscirà Ahsoka e ad aprile dovrebbe essere annunciato un nuovo film, se le voci di corridoio si dimostreranno attendibili.