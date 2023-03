Indiana Jones: più di un gioco in sviluppo presso MachineGames, per il LinkedIn di un concept artist

Come ben sappiamo, due anni fa Bethesda e MachineGames hanno annunciato di essere al lavoro su un gioco dedicato a Indiana Jones. Non sappiamo molto di questa avventura, ma ora scopriamo che potrebbe esserci qualcosa di più dietro le quinte. Precisamente, secondo quanto indicato dal profilo LinkedIn di un Concept Artist, pare che vi siano più progetti in produzione.

L'informazione proviene da Gia Nguyen che, come potete vedere nell'immagine poco sotto, segnala tramite il proprio profilo LinkedIn di aver lavorato dall'aprile 2020 per MachineGames a "progetti di Indiana Jones". Al momento della scrittura di questa notizia l'artista non ha ancora modificato questa informazione, ma è possibile che lo faccia.

Gia Nguyen un concept artist che ha lavorato per Nickelodeon Animation, Paradox Interactive, Bonfire Studios, Starbreeze Studios e non solo. Si tratta di un artista con grande esperienza e gestisce anche un proprio studio di design.

Una parte della pagina LinkedIn di Gia Nguyen

Ovviamente potrebbe trattarsi di un errore, di un "s" di troppo che trasforma il tutto da singolare a plurale. Così non fosse, però, sarebbe una conferma (comunque non ufficiale) dell'esistenza di più progetti dedicati a Indiana Jones.

In altre parole, significherebbe che Disney, Bethesda e MachineGames stanno investendo ancora più del previsto sul futuro videoludico di Indiana Jones. Per ora in ogni caso si tratta solo di supposizioni e non possiamo dare nulla per certo.

Dovremo attendere nuove informazioni ufficiali: considerando che sono passati un paio di anni dall'annuncio del gioco, speriamo non manchi troppo a un nuovo trailer o a una presentazione completa dell'avventura di Indiana Jones.

Sapevamo anche che MachineGames lavora a un altro gioco oltre a Indiana Jones: quanti progetti sono attivi?

Diteci, quali sono le vostre speranze?