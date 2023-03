Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4, spuntano tanti meme e richieste per i personaggi da inserire

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 (nome non ufficiale per il momento, ricordiamo) è stato annunciato da Bandai Namco. Non sappiamo praticamente nulla del gioco, ma questo non ha impedito agli appassionati di questa sotto-saga dei picchiaduro di Dragon Ball di gioire. Ovviamente, in un attimo è nato anche un sub-reddit dedicato, tramite il quale i giocatori hanno iniziato a condividere meme.

Vi sono, per il momento, due temi centrali dei meme. Prima di tutto vi è la gioia e alle volte incredulità dei fan. Potete ad esempio vedere, qui sotto, la nota scena di The Office dove tutti impazziscono, accompagnata con le parole "Sta accadendo!".

Alcuni sono però estremamente sorpresi, come Vegeta nel meme che trovate qui sotto. Altri, invece, dichiarano che i modder di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 possono finalmente ritirarsi e vivere felici, come Thanos dopo che ha completato la propria missione (ignoriamo il fatto che ha sterminato metà della popolazione dell'universo).

Vi è però un secondo tema dei meme: i personaggi che i fan vorrebbero vedere in Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4. Un post su reddit segnala che Bandai Namco dovrebbe inserire gli orgiinali personaggi di Dragon Ball, ovvero la prima saga con Goku bambino e tutti i suoi amici d'avventura.

Ci sono però anche altre richieste, un po' più specifiche, come ad esempio Arale, la bimba robotica dalla potenza incalcolabile. Si parla però anche di Garlic Jr e di Ledgic, bodyguard di Don Kee. Le idee non mancano quindi, ma per ora non abbiamo modo di sapere esattamente quali personaggi saranno inclusi.

Potete vedere il trailer di annuncio Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 a questo indirizzo.