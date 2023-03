Resident Evil 4 Remake: preload disponibile su Xbox Series X|S, dimensioni svelate

Il preload di Resident Evil 4 Remake è disponibile in queste ore su Xbox Series X|S, in attesa di vederne la comparsa eventualmente anche sulle altre piattaforme, in anticipo sull'uscita ufficiale del gioco, cosa che consente anche di vedere le dimensioni del download.

Resident Evil 4 richiede il download di 67,18 GB di dati, dunque è necessario avere a disposizione almeno tale quantità di spazio all'interno dell'SSD delle console per poter accedere alla procedura.

Resident Evil 4, lo screenshot che dimostra la presenza del preload, pubblicato sul forum ResetEra

Si tratta di dimensioni piuttosto in linea con i giochi moderni, ma decisamente più ampie di quelle viste per i capitoli precedenti.

Sia Resident Evil 2 che Resident Evil 3, infatti, all'epoca del preload misuravano poco più di 20 GB, salvo poi aumentare leggermente di dimensioni in seguito ad aggiornamenti vari, ma anche Resident Evil Village ammonta a circa 30 GB, nella sua versione standard.

Questo rende Resident Evil 4 Remake una sorta di record per quanto riguarda le dimensioni di un capitolo moderno della serie, cosa che potrebbe indicare una maggiore qualità di asset e contenuti rispetto a quanto visto in precedenza. Per il momento è presto per valutare, ma l'idea è sicuramente allettante.

Chi ha effettuato il preordine di Resident Evil 4 può dunque avviare il preload su Xbox Series X|S, in attesa di avere notizie sull'analoga iniziativa anche su piattaforme PlayStation e PC. Nelle ore scorse abbiamo visto anche un sito ARG che racconta gli eventi precedenti al gioco.