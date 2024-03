Dragon Ball: l'ultimo contributo di Akira Toriyama è un saluto davvero commovente

Si tratta di un elemento che verrà inserito nel numero più recente di Dragon Ball Super, il Capitolo 103, dunque può trattarsi di spoiler e non vorremmo rovinare la sorpresa a nessuno, sebbene l'elemento di per sé non sveli grandi cose dal punto di vista della trama, ma risulta particolarmente interessante per la coincidenza in cui si è venuto a trovare. In ogni caso, se non volete avere anticipazioni evitate di leggere quanto segue.

Quello che sembra essere l' ultimo contributo in assoluto da parte di Akira Toriyama a Dragon Ball è a tutti gli effetti un perfetto saluto da parte dell'autore alla sua creatura e a tutto il suo pubblico, come sta venendo fuori dai commenti sui social in seguito alla scoperta di questo particolare.

Il saluto di Piccolo

La pagina di Dragon Ball Super 103 con il saluto di Piccolo

Nel capitolo 103 di Dragon Ball Super, in arrivo questo mese, c'è una scena in cui Goku, Gohan e Piccolo vanno a prendere Pan all'asilo. In una delle vignette vediamo Piccolo voltarsi e fare un cenno con la mano, come a salutare chi si trova alle sue spalle, prima di volare via.

La cosa particolarmente curiosa è che questa vignetta non era prevista inizialmente da Toyotaro e colleghi, ma è stata voluta espressamente da Toriyama: l'autore non si occupava del disegno di ogni tavola di Dragon Ball Super, pur contribuendo attivamente alla sceneggiatura, ma passava in rassegna gli storyboard e spesso indicava correzioni da fare, con eventuali rimozioni o aggiunte da fare.



Una di queste aggiunte riguardava proprio la scena in cui Piccolo si volta per salutare, che a quanto pare era importante per Toriyama e che l'ha voluta inserire nella versione finale del fumetto. Il post su X da parte do Toyotaro mostra proprio la differenza tra le due versioni dello storyboard, prima e dopo l'intervento di Toriyama.

Il destino ha voluto che proprio l'immagine di Piccolo che si volta indietro per salutare prima di volare via rappresenti a questo punto l'ultimo contributo di Toriyama a Dragon Ball, trasformato in una sorta di saluto generale, considerando anche che il personaggio, da tale prospettiva, sembra proprio rivolgersi al pubblico.

Come abbiamo visto, Dragon Ball super si trova ora in pausa per un periodo indeterminato, in attesa di capire come portare avanti il lavoro. Vi rimandiamo inoltre al nostro articolo speciale con la redazione che ricorda Akira Toriyama.